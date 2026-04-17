Dünya
CNN International 17.04.2026 06:37

Titanic kazasından kurtulan yolcuya ait can yeleği açık artırmaya çıkıyor

Dünyanın en büyük deniz facialarından biri olan Titanic kazasından kurtulan bir yolcuya ait can yeleği, bu hafta sonu Birleşik Krallık'ta düzenlenecek özel bir müzayedeyle satışa sunulacak. Henry Aldridge and Son tarafından gerçekleştirilecek açık artırmada, yeleğin 250 bin ile 350 bin sterlin arasında bir bedelle alıcı bulması bekleniyor.

Titanic kazasından kurtulan yolcuya ait can yeleği açık artırmaya çıkıyor

1912 yılında yaşanan trajediden sağ kurtulan bir isme ait can yeleğinin ilk kez açık artırmaya çıkacağı belirtildi. Uzmanlar, bu satışı koleksiyoncular için "nesilde bir kez gelebilecek" bir fırsat olarak nitelendiriyor.

Birinci sınıf yolcusu Laura Mabel Francatelli'ye aitti

Söz konusu can yeleği, geminin birinci sınıf yolcularından Laura Mabel Francatelli tarafından giyildi. Moda tasarımcısı Lucy Duff Gordon'un sekreteri olan Francatelli, işvereni ve eşiyle birlikte bir numaralı filikaya binerek hayatta kalmayı başarmıştı.

Üzerinde Francatelli ve aynı filikada kurtulan diğer yolcuların imzalarının bulunduğu bej renkli yelek, mantar dolgulu 12 cepten oluşuyor. Tarihi parça, daha önce geminin inşa edildiği yerdeki Titanic Belfast Müzesi ile Tennessee'deki Titanic Müzesi'nde sergilenmişti.

Titanic kazasından kurtulan yolcuya ait can yeleği açık artırmaya çıkıyor

114 yıl sonra anlatılan hikayeler

Müzayede evinin genel müdürü Andrew Aldridge, yeleğin gemiden günümüze ulaşan en ikonik parçalardan biri olduğunu ifade etti.

Aldridge, Titanic'in 114 yıl önce batmasına rağmen gemideki her yolcunun ayrı bir hikayesi olduğunu ve bu tür hatıraların o trajediyi bugün hala canlı tuttuğunu belirtti.

Kaza gecesi yaklaşık 2 bin 220 kişiyi taşıyan Titanic, bir buz dağına çarptıktan üç saatten kısa bir süre sonra batmıştı.

Gemide yeterli filika bulunmaması nedeniyle yaklaşık bin 500 kişi hayatını kaybetmiş, yalnızca 700 civarında yolcu kurtulabilmişti.

