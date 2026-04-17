Titanic kazasından kurtulan yolcuya ait can yeleği açık artırmaya çıkıyor

1912 yılında yaşanan trajediden sağ kurtulan bir isme ait can yeleğinin ilk kez açık artırmaya çıkacağı belirtildi. Uzmanlar, bu satışı koleksiyoncular için "nesilde bir kez gelebilecek" bir fırsat olarak nitelendiriyor.

Birinci sınıf yolcusu Laura Mabel Francatelli'ye aitti

Söz konusu can yeleği, geminin birinci sınıf yolcularından Laura Mabel Francatelli tarafından giyildi. Moda tasarımcısı Lucy Duff Gordon'un sekreteri olan Francatelli, işvereni ve eşiyle birlikte bir numaralı filikaya binerek hayatta kalmayı başarmıştı.

Üzerinde Francatelli ve aynı filikada kurtulan diğer yolcuların imzalarının bulunduğu bej renkli yelek, mantar dolgulu 12 cepten oluşuyor. Tarihi parça, daha önce geminin inşa edildiği yerdeki Titanic Belfast Müzesi ile Tennessee'deki Titanic Müzesi'nde sergilenmişti.

114 yıl sonra anlatılan hikayeler

Müzayede evinin genel müdürü Andrew Aldridge, yeleğin gemiden günümüze ulaşan en ikonik parçalardan biri olduğunu ifade etti.

Aldridge, Titanic'in 114 yıl önce batmasına rağmen gemideki her yolcunun ayrı bir hikayesi olduğunu ve bu tür hatıraların o trajediyi bugün hala canlı tuttuğunu belirtti.

Kaza gecesi yaklaşık 2 bin 220 kişiyi taşıyan Titanic, bir buz dağına çarptıktan üç saatten kısa bir süre sonra batmıştı.

Gemide yeterli filika bulunmaması nedeniyle yaklaşık bin 500 kişi hayatını kaybetmiş, yalnızca 700 civarında yolcu kurtulabilmişti.