Dünya
Techtimes 17.04.2026 06:51

Snapchat’in çatı şirketi Snap Inc. 1000 çalışanını işten çıkarıyor

Snapchat'in ana şirketi Snap Inc., yapay zekaya (AI) geçiş sürecini hızlandırmak ve işletme maliyetlerini düşürmek amacıyla yaklaşık 1000 çalışanını işten çıkaracağını duyurdu. Bu rakam, şirketin toplam iş gücünün yaklaşık yüzde 16'sına tekabül ediyor.

Snapchat’in çatı şirketi Snap Inc. 1000 çalışanını işten çıkarıyor

Yeniden yapılanma planı kapsamında ayrıca 300'den fazla açık iş pozisyonu da donduruldu. Şirket yönetimi, bu kararın operasyonları daha yalın ve verimli hale getirme stratejisinin bir parçası olduğunu belirtti.

Yapay zeka yazılım sürecini devralıyor

Snap Inc. yetkilileri, yapay zekanın şirket içindeki çalışma şeklini kökten değiştirdiğini vurguladı. Paylaşılan verilere göre, şirketteki yeni yazılım kodlarının yüzde 65'inden fazlası artık yapay zeka desteğiyle üretiliyor.

Şirket, rutin işleri yapay zeka araçlarına ve dijital asistanlara devrederken, insan kaynağını daha karmaşık görevlere odaklamayı hedefliyor.

Snap Üst Yöneticisi (CEO) Evan Spiegel, bu hamlelerle yılın ikinci yarısına kadar yıllık maliyetlerde 500 milyon dolardan fazla tasarruf sağlamayı beklediklerini açıkladı.

Yatırımcılardan verimlilik baskısı

İşten çıkarma kararı, Snap'in yüzde 2,5 hissesine sahip olan aktivist yatırımcı Irenic Capital Management'ın verimlilik baskısı uyguladığı bir dönemde geldi.

Yatırımcılar, şirketin yaklaşık 3,5 milyar dolar yatırım yaptığı artırılmış gerçeklik gözlüğü projesi "Specs" gibi uzun vadeli işlerin maliyetlerini sorguluyor.

İşten çıkarma haberlerinin ardından Snap hisseleri çarşamba günü yüzde 8 oranında değer kazansa da, şirketin hisseleri yıl genelinde hala yüzde 25'in üzerinde ekside seyrediyor.

Şirket, işten çıkarmalarla ilgili tazminat ve diğer giderler için ikinci çeyrekte 95 milyon ile 130 milyon dolar arasında bir maliyet oluşacağını öngörüyor.

İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Kasımiye Köprüsü'nü bir kez daha bombaladı
