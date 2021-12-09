Haber Giriş: 9 Aralık 2021 Perşembe 19:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Tunus'ta Nahda Hareketi'nin genel merkezinde yangın
[Fotoğraf: AA]
Tunus'da Meclis'teki en büyük parti konumundaki Nahda Hareketi'nin genel merkezinde yangın çıktı. Yerel radyoya göre yangında bir kişi hayatını kaybetti.
Tunus'da Meclis'teki en büyük parti konumundaki Nahda Hareketi'nin genel merkezinde yangın çıktı.
Başkent Tunus'un Monplezir semtindeki yangına müdahale çalışmaları sürüyor.
[Fotoğraf: AA]
Nahda Hareketi yöneticilerinden Nureddin el-Bahiri, yangının zemin katta başladığını ve dumanların hızla üst katlara doğru yükseldiğini açıkladı.
Yangının ana salonda meydana gelen kısa devre sonucu çıktığı iddia ediliyor.
Etiketler: Tunus
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