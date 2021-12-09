Haber Giriş: 9 Aralık 2021 Perşembe 18:19Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İkinci dünya savaşından kalma bomba paniğe neden oldu
[Fotoğraf: AP ]
Almanya'nın Düsseldorf Havalimanı yakınlarında yapılan kazıda, ikinci dünya savaşından kalma bomba bulundu.
Almanya'da, Düsseldorf Havalimanı yakınlarında yapılan inşaat kazısında bomba bulundu. Yapılan incelemede bombanın ikinci dünya savaşından kalma olduğu anlaşıldı.
Bombanın imhası için havalimanı hava trafiği kısa süreliğine durduruldu. Bu sırada İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı- Düsseldorf seferini yapan Anadolujet uçağı Köln Havalimanı'na yönlendirildi.
Bomba imha çalışmalarının tamamlanmasıyla hava trafiği normale döndü.
Etiketler: 2.Dünya Savaşı Almanya Sabiha Gökçen Havalimanı
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