Almanya'da, Düsseldorf Havalimanı yakınlarında yapılan inşaat kazısında bomba bulundu. Yapılan incelemede bombanın ikinci dünya savaşından kalma olduğu anlaşıldı.

Bombanın imhası için havalimanı hava trafiği kısa süreliğine durduruldu. Bu sırada İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı- Düsseldorf seferini yapan Anadolujet uçağı Köln Havalimanı'na yönlendirildi.

Bomba imha çalışmalarının tamamlanmasıyla hava trafiği normale döndü.