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Tunus'ta koronavirüsten 7'nci ölüm
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle Tunus'ta hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye yükseldiği bildirildi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle Tunus'ta can kayıpları artıyor.
Tunus'ta koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısının 7'ye yükseldiği açıklandı.
Başkent Tunus'un güneyindeki Safaks kentinin Bölge Sağlık Müdürü Ali el-Ayyadi, kentteki Habib Burgiba Hastanesi'nde Kovid-19 nedeniyle 39 yaşında bir kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.
Tunus'ta böylece koronavirüsten ölenlerin sayısı 7'ye yükselmiş oldu.
Resmi verilere göre ülkede vaka sayısı da 30 artarak 227'ye ulaştı.
Etiketler: vaka Tunus ölüm koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 28 Mart 2020 Cumartesi 10:37
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