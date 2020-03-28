Haber Giriş: Kaynak: Reuters
Tayland'da 109 yeni Covid-19 vakası görüldü
[Fotoğraf: AFP]
Tayland'da son 24 saatte 109 yeni koronavirüs (Covid-19) vakası tespit edildi.
Konuya ilişkin açıklama Koronavirüs Durum Yönetim Merkezinden (CCSA) yapıldı.
Açıklamada, kaydedilen yeni 109 vaka ile toplam enfekte kişi sayısının bin 245'e yükseldiği belirtildi.
Öte yandan, 1 kişinin de hayatını kaybettiği, ülkede Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 6'ya çıktığı ifade edildi.
Tayland hükümeti, virüsün yayılmasını engellemek adına getirilen bir dizi kısıtlamanın nisan sonuna kadar geçerli olacağını duyurmuştu.
Etiketler: koronavirüs coronavirüs covid-19 kovid-19 TaylandSon Güncelleme: 28 Mart 2020 Cumartesi 09:50
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