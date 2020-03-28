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Irak'ın kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA]
Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde düzenlenen hava harekatında 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine hava harekatı düzenlendi.
Keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 8 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Etiketler: son dakika Kuzey Irak hava harekatıSon Güncelleme: 28 Mart 2020 Cumartesi 09:04
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