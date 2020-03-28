Koronavirüs, Avrupa'da hızla yayılmaya devam ediyor. Vaka sayısı 250 bini geçti, can kaybı 15 binden fazla.

İspanya ve Fransa'da hastaneler talepleri karşılamakta zorlanıyor. Fransa'da salgın nedeniyle tecrit süresi iki hafta daha uzatıldı. Belçika'da da 5 Nisan'da sona erecek sokağa çıkma yasağı 19 Nisan'a dek uzatıldı.

İspanya'da hastaneler yetmiyor

Avrupa'da koronavirüsün bilançosu ağırlaşıyor. Kıtada salgının pençesindeki ülkelerden biri de İspanya. Ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı, 5 bini aştı.

Vaka sayısının 66 bini geçtiği ülkede, hastaneler ihtiyacı karşılamakta zorlanıyor.

Alcala de Henares Üniversitesi'nin bahçesine sahra hastanesi yapılıyor.

Fransa 24 saatte 299 kişi hayatını kaybetti

Tecrit süresi iki hafta daha uzatılan Fransa, salgının başından bu yana en kötü günü yaşadı. Can kaybı son 24 saatte 299 artışla bin 995'e yükseldi. Hayatını kaybedenler arasında 16 yaşındaki bir genç de var.

Hastalığa yakalananların sayısı 33 bini geçti. Paris'te ünlü Eyfel Kulesi'nden ışıklı mesajlarla sağlık çalışanlarına teşekkür edildi ayrıca halka "Evde kalın" çağrısı yapıldı.

Hızlı tren hastaneye dönüştürüldü

İspanya'da olduğu gibi Fransa'nın doğusunda da hastaneler kapasitelerini aştı. Fransız hükümeti çareyi, hastaları başka bölgelere sevk etmekte buldu. Bunun için bir hızlı tren, hastaneye dönüştürüldü.

Almanya'da can kaybı 350'den fazla

Almanya, İtalya ve İspanya'nın ardından en fazla hastaya sahip üçüncü ülke. Vaka sayısı 50 bini geçti. Can kaybı 350'den fazla. Ülkede salgın nedeniyle bir Türk daha hayatını kaybetti.

Alman ordusu salgın ile mücadelede bölgesel yönetimlere destek olmak amacıyla 15 bin asker görevlendirecek. Der Spiegel dergisinin haberine göre, Almanya Başbakanı Angela Merkel'e sunulan İçişleri Bakanlığının gizli raporunda, 13 Nisan'dan itibaren günde en az 100 bin test yapılması ve bu sayının nisan sonunda 200 bine çıkarılması istendi.

Başbakan Merkel, ABD Başkanı Trump'la yaptığı telefon görüşmesinde salgına karşı işbirliğinin artırılmasını ele aldı.

Belçika'da insandan hayvana virüs bulaştı

Belçika'da 5 Nisana dek geçerli olan sokağa çıkma yasağı 19 Nisan'a kadar uzatıldı. Liege kentinde korona salgınına yakalan bir kadın, virüsü kedisine bulaştırdı. Bu, Avrupa'da insandan kediye ilk bulaşma vakası olarak kayda geçti. Yetkililer, hayvandan insana virüs bulaşmasına dairse bir kanıt olmadığını kaydetti.

İrlanda'da sokağa çıkma yasağı

İrlanda'da 12 Nisan'a kadar geçerli olmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sağlık,sosyal bakım, yiyecek alışverişi, kısa fiziksel egzersiz veya temel aile ziyaretleri dışındaki her durumda evde kalınması gerekiyor. Halka açık tüm toplantılar yasaklandı.