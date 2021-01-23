Tunus Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Nassaf Bin Alya, başkent Tunus'ta düzenlediği basın toplantısında, 16 Ocak'ta ilan edilen kısmi sokağa çıkma yasağının ülke genelinde 14 Şubat'a kadar uzatılmasına karar verildiğini söyledi.

Alya, şehirler arası insan hareketliği ile toplantı, gösteri ve kutlamaların yasak kapsamında olmaya devam edeceğini belirterek, tedbirlere uymamanın durumu daha da kötüleştireceğini vurguladı.

Şimdiye kadar 5 bin 989 kişinin yaşamını yitirdiği, 190 bin 884 kişiye de COVID-19 teşhisi konulan Tunus'ta, 16 Ocak Cumartesi gününden itibaren bir haftalık akşam saatlerinde sokağa çıkma yasaklaması getirilmişti.

