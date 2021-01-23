King'in Meksikalı medya patronu Carlos Slim ile kurduğu Ora Media'dan yapılan açıklamaya göre, ünlü sunucu, koronavirüs nedeniyle Los Angeles'ta kaldırıldığı hastanede bu sabah yaşamını yitirdi.

Açıklamada, "63 yıldır, radyo, televizyon ve dijital medya platformlarında Larry'nin binlerce röportajı yayımlandı, binlerce ödül adı. O eşsiz bir yetenekti" ifadelerine yer verildi.

87 yaşında olan King, meslek hayatının neredeyse yarısı boyunca yaptığı ve CNN'de yayımlanan "Larry King Live" programı ile dünya çapında bir üne kavuşmuştu.

