Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla başlayan kitlesel aşılama, Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsünün geliştirdiği "Sputnik V" aşısıyla yapılıyor.

Aşılama sürecine 18 yaş üstü tüm vatandaşlar ücretsiz katılabilirken, kronik, alerjik ve solunum yolu enfeksiyonları hastalığı olanlar ile hamile ve emzirme dönemindeki kadınlar aşı yaptıramıyor.

Aşının ilk etapta tek dozu, 21 gün geçtikten sonra da ikinci dozu yapılıyor.

Gönüllülük esasına dayan aşılanma sürecine katılanlara sertifika verilirken, yabancı uyruklu vatandaşlar da aşı olabiliyor.

Şimdiye kadar yaklaşık 2 milyon kişinin aşılandığı Rusya'da mart ayında kitlesel aşılama, Vektör Araştırma Merkezince geliştirilen EpiVakKorona aşısıyla da yapılacak.

Aşılar AVM'ler ve tiyatro binasında da uygulanıyor

Aşı olmak isteyenler, alışveriş merkezi ve tiyatro binasında özel ayrılan bölümlerde gerekli kayıtları yaptırıyor.

Sabah saatlerindeki kuyrukta bekleyenler, toplu aşılamaya gönüllü katıldıklarına dair form dolduruyor.

Vatandaşlar, sağlık kontrollerinin ardından aşı olabiliyor. Aşı olanlara, alışveriş merkezinde dondurma ikram ediliyor.

“Birçok insan aşı olmak için merkeze geliyor”

Başkent Moskova'daki 68 numaralı Şehir Polikliniği Baş Hekimi Natalya Kuzenkova, salgına karşı GUM alışveriş merkezinde yapılan kitlesel aşılama süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Aşılamanın başka alışveriş merkezlerinde de yapıldığını belirten Kuzenkova, birçok vatandaşın aşı yaptırmak için merkeze geldiğini söyledi.

Kuzenkova, kentte 100'den fazla noktada aşının yapıldığını dile getirerek, "GUM alışveriş merkezindeki aşılama noktası epidemiyolojik şartlar doğrultusunda oluşturuldu. Aşının saklanması için buraya özel buzdolapları getirildi" dedi.

Aşı olanlara sertifika verildiğini aktaran Kuzenkova, aşılamayla virüse karşı toplu bağışıklığı oluşturmaya çalıştıklarını belirtti.

Aşı olanlar tiyatro bileti de alıyor

Helikon-Opera Müzik Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Yardımcısı Vladimir Gorohov da aşılama noktasının tiyatro binasını canlandırdığını belirterek, "Aşı olmaya gelenlerin birçoğu, tiyatro gösterisi için bilet satın aldı. Aşılama sayesinde yeni seyirciler kazanıyoruz" dedi.

Aşılamanın tiyatrodaki provalar eşliğinde yapıldığına dikkati çeken Gorohov, ilk gün burada yaklaşık 200 kişinin aşı olduğu bilgisini paylaştı.

Sputnik V aşısının 3. faz deneylerinin tamamlanmadığını anımsatan Gorohov, "Bu, beni rahatsız etmiyor. Arkadaşlarımdan birçoğu bu aşıyı yaptırdı. Bu benim için önemlidir" şeklinde konuştu.

Gorohov, COVID-19'a karşı aşı yaptırdığını ve kendisini iyi hissettiğini dile getirdi.