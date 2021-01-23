Birçok ülkede olduğu gibi, İsviçre'de de havayolu şirketleri koronavirüs salgını nedeniyle ağır darbe aldı.

Yoğun mesai saatleri boşa çıkan bazı pilotlar, ulaşım sektöründeki başka bir alana yöneldi.

Fransa ulusal kanalının haberine göre, pilotların tercihi tren makinistliği oldu.

Pilotların bazıları haberde, isimlerinin gizli tutulmasını istedi. Başka çaresi kalmadığını aktaran bir pilot, çalıştığı havayolu şirketinin, uçması karşılığında kendisinden para istediğini anlattı.

İşsiz kalan pilotlar ayda 300 euroya makinistlik yapacak

Dahası pilotlar, uçmadıkları sürece uçuş becerilerinin köreleceğini, bu nedenle de pilot olarak çalışmanın her geçen gün daha da zorlaşacağını söyledi.

Habere göre pilotlar, Doğu Avrupa'da düşük maliyete seferler düzenleyen bir demir yolu şirketi ile anlaştı. Bir pilotun tren makinistliğinden kazanacağı ücretin ise aylık 300 euro olacağı aktarıldı.

