Tunus İşçi Örgütü Genel Sekreteri Nureddin Tabubi’nin grev çağrısı ülke genelinde karşılık buldu. Yaklaşık 731 binden fazla Tunuslu memur sokaklara dökülerek hükümeti istifaya çağırdı.

Maaş zamları için yapılan müzakerelerin başarısız olması üzerine gelen çağrıya destek veren Tunuslular, ekonomik buhranın giderek artmasından yakındı.

Tunus Başbakanı Yousuf, çarşamba günü yaptığı açıklamada, hükümetin grevden sonra müzakerelere tekrar başlayacağını vurgulayarak, maaşları orantısız şekilde artıramayacağını belirtmişti.

Resmi raporlara göre, Tunuslu memurların ortalama maaşı yaklaşık bin 580 Tunus dinarı. (500 Dolar)

Kaynak: İHA