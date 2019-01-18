Meksika sınırına örülecek duvar için Kongre'den gerekli bütçeyi çıkartamayan ABD Başkanı Donald Trump ile Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi arasındaki rekabet tırmanıyor.

Önce Nancy Pelosi, hükümetin kapalı olması dolayısıyla Trump'tan "Birliğin Durumu" konuşmasını ertelemesini istedi.

Bunun üzerine Trump da Pelosi'nin üç ülkeye yapacağı geziyi erteledi, bunu da Pelosi'ye bir mektupla bildirdi.

Trump mektubunda Pelosi'ye Washington'da kalıp, Meksika duvarı ile ilgili görüşmeler yapmasını tavsiye etti, çok istemesi halinde gezileri ticari uçaklarla yapabileceğini de ekledi.

Mektup Amerikan kamuoyunda şaşkınlık yarattı.

Özellikle Pelosi'nin üst düzey güvenlik gerektiren Afganistan gezisinin kamuoyuyla paylaşılması tepkilere yol açtı.

Trump'ın, Temsilciler Meclisi Başkanı'nın bir seyahatini erteleyip erteleyemeyeceği sorusu da Amerikan medyasında tartışılmaya başlandı.

ABD'de yıllık bütçesi henüz Kongre'den çıkıp onaylanmadığı için federal hükümet yaklaşık bir aydır kapalı bulunuyor.

Kaynak: AA, TRT Haber

