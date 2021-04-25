Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 61 kişi daha COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 2 bin 229 yeni vaka tespit edildi.

Salgından ölenlerin toplam 10 bin 231'e ulaşırken, vaka sayısı da 298 bin 572'ye çıktı. Bunlardan 248 bin 13'i de iyileşti.

Lübnan'da 1511 yeni vaka

Lübnan Sağlık Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, ülkede 28 kişi daha COVID-19'dan öldü, 1511 yeni vaka tespit edildi.

Açıklamada, toplam ölenlerin sayısının 7 bin 118'e yükseldiği, toplam vakaların 519 bin 615'e çıktığı, salgına yakalananlardan 445 bin 163 kişinin de iyileşerek, hastalıktan kurtulduğu ifade edildi.