Nijerya Ordu Sözcüsü Muhammed Yerima, ordunun, Yobe eyaletine bağlı Geidam bölgesinde Boko Haram'a yönelik operasyon düzenlediğini açıkladı.

Operasyonda 21 Boko Haram üyesinin öldürüldüğünü kaydeden Yerima, çok sayıda teröristlerin yaralı kaçtığını ifade etti.

Yerima, teröristlere ait silah ve önemli miktarda mühimmatın ele geçirildiğini söyledi.

11 sivil hayatını kaybetti

Öte yandan, Geidam Siyasi Yönetici Ali Kolo Kachalla, yaptığı açıklamada, Boko Haram üyelerin Geidam bölgesinde düzenlediği saldırıda 11 sivilin yaşamını yitirdiğini aktardı.

2009'dan beri 20 binden fazla insan öldü

Nijerya'da Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.