Kuzey Afrika ülkesi Tunus'ta son dönemde COVID-19 vaka sayılarındaki ciddi artış nedeniyle sağlık sistemi ayakta kalmakta zorlanıyor. Bu durum karşısında bölge ülkeleri Tunus'a yardım için harekete geçti.

Türkiye'nin yanı sıra Suudi Arabistan, Mısır, Cezayir, Fas, Katar, Moritanya ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Tunus'a tıbbi yardım gönderirken, Fransa, Çin ve ABD yardım vaadinde bulundu. Yurt dışındaki dernekler de dayanışma kampanyaları başlattı.

Türkiye askeri nakliye uçağıyla yardımlarını ulaştırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine, Sağlık Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan COVID-19 aşısı ve tespit kiti, solunum cihazı, maske, dezenfektan ve steril eldivenler, Ankara'dan havalanan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait C-130 tipi nakliye uçağıyla Tunus'a ulaştırıldı.

Uçağı karşılayan Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Çağlar Fahri Çakıralp, aşılar ve tıbbi malzemeyi Tunus Milli Savunma Bakanı İbrahim el-Bertaci ve Cumhurbaşkanının Milli Güvenlik Danışmanı Abdurrauf Atallah’ın da hazır bulunduğu törenle Tunus makamlarına teslim etti.

Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, uçakta 50 bin doz COVID-19 aşısı, 100 bin PCR test kiti, 30 ventilatör cihazı ve 150 yataklı hastaneye hizmet verecek bir oksijen ünitesi, maske, eldiven ve tıbbi malzemeler yer aldı.

Suudi Arabistan ve Cezayir'den de destek

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Riyad yönetimi de salgının tehlikeli boyutlara ulaştığı Tunus'a aşı ve tıbbi malzeme desteğinde bulundu.

Bu kapsamda Suudi Arabistan, Tunus'a 1 milyon doz aşı ile 190 solunum cihazının bulunduğu bir yardım uçağı gönderdi.

Cezayir de komşusunun durumuna kayıtsız kalmadı. Cezayir resmi ajansının haberine göre, Tunus'a 250 bin doz aşının ve tıbbi malzeme gönderildi.

Katar'dan 200 yataklı sahra hastanesi

Katar'ın Tunus Büyükelçiliği yaptığı açıklamada, her türlü tıbbi donanıma sahip 200 yataklı bir sahra hastanesi ile 100 solunum cihazını taşıyan 2 askeri uçağın Tunus'a ulaştığını duyurdu.

Aynı şekilde, Libya Başbakanı Abdulhamid ed-Dibeybe de Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'le dün gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, COVID-19'la mücadelede Tunus'un yanında olma ve gerekli sağlık ekipmanlarını temin etme konusunda hiçbir çabadan kaçınmayacağını ifade etti.

Kuveyt haber ajansı KUNA'ya göre, Kuveyt Kızılayı, Tunus'un sağlık ve tıbbi ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunacağını duyurdu.

BAE, Fas, Moritanya...

BAE ise 500 bin doz COVID-19 aşısının da yer aldığı sağlık malzemelerinden oluşan bir uçak dolusu yardımın Tunus'a gönderileceğini açıkladı.

Fas Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklamasında, kötüleşen salgın koşullarıyla mücadele eden Tunus'a Kral 6. Muhammed'in talimatıyla tıbbi yardım gönderileceğini, Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait uçaklarla gönderilecek yardımların ilk etapta "100 yatak kapasiteli mobil iki yoğun bakım ünitesi, 100 solunum cihazı ve iki adet oksijen jeneratörü" içerdiği kaydedildi.

Moritanya'dan da 15 ton balık, ventilatör ve tıbbi malzeme taşıyan iki uçağın Tunus'a ulaştığı belirtildi.

ABD, Fransa ve Çin'den vaad

Tunus'un COVID-19 mücadelesine destek için Fransa'nın 800 bin, Çin'in 400 bin, ABD'nin de 400 bin doz aşı vaadinde bulunduğu aktarıldı.

Bu yardımların yanında yurt dışındaki Tunuslu dernekler de ülkenin sağlık alanında yaşadığı sıkıntıdan kurtarılması için kampanya başlattı.

Günlük vaka sayıları 10 bine dayandı

Yaklaşık 11 milyon nüfusa sahip Tunus'ta son dönemde günlük vaka sayıları 10 bin seviyesine yaklaştı.

Tunus Sağlık Bakanlığı ülkede COVID-19'un Alfa ve Delta varyantlarının hızla yayıldığı uyarısında bulundu.

Bakanlığın yayımladığı son verilere göre, Tunus'ta COVID-19 nedeniyle bugüne kadar 16 bin 651 kişi hayatını kaybetti, 510 bin 396 kişi enfekte oldu, 406 bin 349 kişi de iyileşti.