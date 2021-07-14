Haber Giriş: 14 Temmuz 2021 Çarşamba 20:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye'den Tunus'a yardım eli
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), koronavirüsle mücadelesine destek olmak amacıyla gönderilen tıbbi yardımların Tunus'a ulaştırıldığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından, yeni tip koronavirüsle mücadelesine destek olmak amacıyla gönderilen tıbbi yardımların Tunus'a ulaştırıldığı bildirildi.
Tunus'un Covid-19 ile mücadelesine destek olmak amacıyla içerisinde 50 bin adet aşının da bulunduğu tıbbi yardımlar Hava Kuvvetlerimize ait uçakla Tunus’a ulaştırılarak yetkililere teslim edildi. #MSB #TSK pic.twitter.com/NjdJfCsW3h— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 14, 2021
Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Tunus'un COVID-19 ile mücadelesine destek olmak amacıyla içerisinde 50 bin adet aşının da bulunduğu tıbbi yardımlar Hava Kuvvetlerimize ait uçakla Tunus'a ulaştırılarak yetkililere teslim edildi."
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Koronavirüs Aşısı Tunus
Sıradaki Haber
Diyarbakır'da bir kavuşma daha
Yükleniyor lütfen bekleyiniz