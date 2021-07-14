Milli Savunma Bakanlığından, yeni tip koronavirüsle mücadelesine destek olmak amacıyla gönderilen tıbbi yardımların Tunus'a ulaştırıldığı bildirildi.

Tunus'un Covid-19 ile mücadelesine destek olmak amacıyla içerisinde 50 bin adet aşının da bulunduğu tıbbi yardımlar Hava Kuvvetlerimize ait uçakla Tunus’a ulaştırılarak yetkililere teslim edildi. #MSB #TSK pic.twitter.com/NjdJfCsW3h — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 14, 2021

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Tunus'un COVID-19 ile mücadelesine destek olmak amacıyla içerisinde 50 bin adet aşının da bulunduğu tıbbi yardımlar Hava Kuvvetlerimize ait uçakla Tunus'a ulaştırılarak yetkililere teslim edildi."