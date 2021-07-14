İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından Diyarbakır'da devam eden evlat nöbetiyle ilgili açıklama yaptı.

Diyarbakır annelerine müjde

Soylu, 28. buluşmanın gerçekleşeceğini belirterek, şunları söyledi:

"Bayram öncesi evlat nöbetlerindeki annelere bir müjde daha; 28. buluşma gerçekleştiriliyor. Diyarbakır’da, ailelerin 681 gündür süren bekleyişi sonuç vermeye devam ediyor. Anneler kararlı, evlatlarını terör örgütünden alana kadar mücadelelerini sürdürecekler!"