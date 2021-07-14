Haber Giriş: 14 Temmuz 2021 Çarşamba 20:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Diyarbakır'da bir kavuşma daha
[Fotoğraf: AA ]
İçişleri Bakanı Soylu, "Bayram öncesi evlat nöbetlerindeki annelere bir müjde daha; 28. buluşma gerçekleştiriliyor" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından Diyarbakır'da devam eden evlat nöbetiyle ilgili açıklama yaptı.
Diyarbakır annelerine müjde
Soylu, 28. buluşmanın gerçekleşeceğini belirterek, şunları söyledi:
"Bayram öncesi evlat nöbetlerindeki annelere bir müjde daha; 28. buluşma gerçekleştiriliyor. Diyarbakır’da, ailelerin 681 gündür süren bekleyişi sonuç vermeye devam ediyor. Anneler kararlı, evlatlarını terör örgütünden alana kadar mücadelelerini sürdürecekler!"
Sıradaki Haber
AK Parti Sözcüsü Çelik: İsrail ile ilişkilerde daha somut adımları göreceğiz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz