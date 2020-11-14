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Tunus ve Libya arasında uçak seferleri yeniden başlıyor
[Fotoğraf: AA]
Tunus, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınını önleyici tedbirler kapsamında Libya ile 8 aydır yapılmayan uçak seferlerinin pazar günü yeniden başlayacağını açıkladı.
Tunus Ulaştırma ve Lojistik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, COVID-19 salgınını önleyici tedbirler kapsamında Libya ile 8 aydır yapılmayan uçak seferlerinin 15 Kasım pazar günü yeniden başlayacağı ifade edildi.
Açıklamada, uçuşların, iki ülke arasında varılan sağlık protokolü anlaşması gereğince COVID-19 salgınının yayılmasını önleyici tedbirler çerçevesinde düzenleneceği kaydedildi.
Tunus Dışişleri Bakanlığı çarşamba günü, Tunus ve Libya arasında iki ülke vatandaşlarının ulaşım esnasında uyacakları COVID-19 tedbirlerini içeren bir protokol imzaladığını açıklamıştı.
Tunus, 17 Mart'ta havalanlarını yurt dışından ülkeye geliş yönündeki uçuşlara kapattığını, 27 Haziran'da uçuşları kısmen başlattığını duyurmuştu.
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