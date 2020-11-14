Tunus Ulaştırma ve Lojistik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, COVID-19 salgınını önleyici tedbirler kapsamında Libya ile 8 aydır yapılmayan uçak seferlerinin 15 Kasım pazar günü yeniden başlayacağı ifade edildi.

Açıklamada, uçuşların, iki ülke arasında varılan sağlık protokolü anlaşması gereğince COVID-19 salgınının yayılmasını önleyici tedbirler çerçevesinde düzenleneceği kaydedildi.

Tunus Dışişleri Bakanlığı çarşamba günü, Tunus ve Libya arasında iki ülke vatandaşlarının ulaşım esnasında uyacakları COVID-19 tedbirlerini içeren bir protokol imzaladığını açıklamıştı.

Tunus, 17 Mart'ta havalanlarını yurt dışından ülkeye geliş yönündeki uçuşlara kapattığını, 27 Haziran'da uçuşları kısmen başlattığını duyurmuştu.