Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Kanada'da Ubisoft binasındaki asılsız ihbar panik yarattı
Fransız oyun şirketi Ubisoft'un Kanada'nın Montreal şehrindeki binasında rehine krizi yaşandı. Polis, ihbarın asılsız çıktığını açıkladı.
Kanada'da asılsız bir ihbar büyük paniğe nedeni oldu. Fransız oyun şirketi Ubisoft'un Montreal'deki binasında silahlı kişilerin bulunduğu ve insanları rehin aldığı ihbarı sonrası onlarca polis bölgeye sevk edildi.
İhbar üzerine binadakiler çatıya çıkarak kendilerini buraya kilitledi.
Kanada polisi, olay yerini güvenlik çemberine aldı. Çevredeki sokaklar kapatıldı, olay yerine ağır silahlı polis güçleri ve sağlık görevlileri sevk edildi.
Polis yetkilileri, yapılan çalışmada ihbarın asılsız çıktığını, insanların güvenli şekilde tahliye edildiklerini duyurdu.
[Fotoğraf: Reuters]
Etiketler: Son DakikaSon Güncelleme: 14 Kasım 2020 Cumartesi 00:07
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