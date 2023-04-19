Tunus İrade Partisi'nin başkentteki genel merkezi kapatıldı

Tunus İrade Partisi Genel Sekreteri Lemya el-Hamiri, yazılı bir açıklama yaptı.

Ulusal Kurtuluş Cephesi'nin Tunus'ta hiçbir genel merkezi veya şubesi bulunmadığını ve Tunus İrade Partisi'nin onu başkent Tunus'un 6. El-Menzeh semtindeki genel merkezinde ağırladığını kaydeden Hamiri, Menzeh'deki genel merkezin, partinin ana karargahı olduğunu ve partinin logosunun yanı sıra kurucusu eski Tunus Cumhurbaşkanı Muhammed Munsif el-Merzuki'nin adını ve resimlerini taşıdığını vurguladı.

Hamiri, "Kurtuluş Cephesi'nin genel merkezi olduğu iddiasıyla parti genel merkezine saldırılması ve yargı izni olmadan kapatılması kamuoyunu yanıltmaktır ve parti faaliyetlerini kısıtlamak için gerekçeler bulma çabasıdır." ifadesini kullandı.

Kapatılan yerin Tunus İrade Partisinin genel merkezi olduğunu, Kurtuluş Cephesi'nin tüm faaliyetlerini burada bu isim altında yürüttüğünü ve bunu hiçbir zaman inkar etmediğini vurgulayan Hamiri, yaşananların, partiyi taciz etme ve partilerin örgütlenme ve siyasi faaliyette bulunma özgürlüklerini ihlal etme çerçevesine girdiğine işaret etti.

Tunus’taki muhalefetin çatı oluşumu Ulusal Kurtuluş Cephesi'nden Emek ve Başarı Partisi lideri Abdullatif el-Mekki, bugün yaptığı açıklamada, cephenin faaliyet gösterdiği binaya girişlerinin ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi’nin gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yapmak istemelerinin güvenlik güçleri tarafından engellendiğini söylemişti.

Gannuşi dün iftar vaktinde gözaltına alınmıştı

Nahda Hareketi lideri ve eski Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi, güvenlik güçleri tarafından evine baskın düzenlenmesinin ardından dün iftar saatinde gözaltına alınmıştı.

Gannuşi’nin gözaltına alınması üzerine Nahda Hareketinden yapılan yazılı açıklamada, "muhalif siyasilerin hakları ve özgürlüklerine yönelik ihlaller ve baskıcı uygulamalara karşı tek bir saf halinde durulması" için muhalefete çağrıda bulunulmuştu.

Gannuşi'nin gözaltına alınmasının "oldukça tehlikeli bir gelişme" nitelemesiyle kınandığı açıklamada, Nahda liderinin derhal serbest bırakılması istenmişti.

Öte yandan yerel medyadaki haberlerde, "Ulusal Kurtuluş Cephesi liderleriyle yaptığı bir konuşmanın video kaydının sızdırılması üzerine Gannuşi’nin gözaltına alındığı" iddia edilmişti.

Gannuşi'nin gözaltına alınmasına ilişkin resmi makamlardan henüz açıklama yapılmadı.