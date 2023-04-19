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Dünya
AA 19.04.2023 00:03

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy, ilk yurt dışı ziyaretini İsrail'e yapacak

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, ilk yurt dışı ziyaretini İsrail'e yapacak ve İsrail parlamentosu Knesset'te milletvekillerine hitap edecek.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy, ilk yurt dışı ziyaretini İsrail'e yapacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Temsilciler Meclisi Başkanı olarak ilk yurt dışı ziyaretini İsrail'in 75. kuruluş yıl dönümünü anmak için bu ülkeye yapacağını duyurarak, ABD-İsrail ilişkilerinin önemini vurguladı.

İsrailli Meclis Başkanı Amir Ohana'nın Knesset'e hitap etme teklifini kabul etmekten gurur duyduğunu ifade eden McCarthy, tarihte Knesset'e hitap edecek ikinci Temsilciler Meclisi Başkanı olacağını aktardı.

McCarthy, 1998'de Newt Gingrich'in ardından 25 yıl sonra Knesset'e hitap eden ikinci ABD Temsilciler Meclisi Başkanı olacak.

Cumhuriyetçi ve Demokrat Partili milletvekillerinden oluşan bir heyetle McCarthy'nin 30 Nisan'da İsrail'e gitmesi, 1 Mayıs'ta Knesset'e hitap etmesi bekleniyor.

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