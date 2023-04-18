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Dünya
AA 18.04.2023 23:30

AB İtalya'ya göç yardımını artıracak

Avrupa Birliği Komisyonu, düzensiz göçle mücadele kapsamında İtalya'ya ilave fon sağlamaya hazırlanıyor.

AB İtalya'ya göç yardımını artıracak
[Fotograf: Reuters]

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Üyesi Johannes Hahn, Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'ndaki "Akdeniz'de, özellikle İtalya'da hayat kurtarılmasında Avrupa dayanışması" konulu oturumda konuşma yaptı.

Sığınma arayan kişilere onurlu ve insani davranılmasının önemine vurgu yapan Hahn, AB üyesi ülkeler arasında dayanışmanın da artırılması gerektiğini, sığınmacıların İtalya'dan alınarak diğer ülkelere yerleştirilmelerinin daha fazla ve hızlı olmasını beklediklerini belirtti.

Hahn, İtalya'ya bu yılın ilk 3 ayında 30 bin sığınmacının vardığını, geçen yılın aynı dönemine göre varışların yüzde 300 arttığını ifade ederek, AB Komisyonu'nun üye ülke İtalya'yı desteklediğini söyledi.

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Hahn, "İtalya'yı fonlarımızla destekliyoruz. İtalya, AB'nin göç parasını tek başına en fazla alan ülke. İtalya, göç ve iltica fonlarımızdan 2015'ten bu yana 2 milyar avro aldı. AB Komisyonu olası ilave acil durum mali destek sağlanması için İtalya ile görüşmektedir." ifadesini kullandı.

İtalya'ya destek için sığınmacıların çıkış noktası olan Tunus ile insan kaçakçılığına karşı ortaklık kurulması amacıyla bu ay AB Komisyonu üyelerinden Ylva Johansson'un bu ülkeye gideceğini aktaran Hahn, İtalya'nın göçteki artış üzerine geçen hafta olağanüstü hal ilan etmesine de değindi.

Hahn, İtalya'nın kararını anladıklarını belirterek, "Olağanüstü halin İtalya'nın karşı karşıya olduğu gerçek zorluklara yönelik olmasını bekliyoruz. Hiçbir ülke göçü tek başına yönetemez. Hiçbir politika tek başına göçü yönetmeye yetmez. Avrupa'da kapsamlı göç politikasına ihtiyacımız var. Kısacası göç anlaşmasına ihtiyacımız var." diye konuştu.

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