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Dünya
AA 18.04.2023 22:46

Almanya'dan Ukrayna'ya 'Patriot' hava savunma sistemi

Almanya, Ukrayna'ya "Patriot" hava savunma sistemi ve füzelerini teslim etti.

Almanya'dan Ukrayna'ya 'Patriot' hava savunma sistemi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Almanya Başbakanlığı'nın resmi internet sitesindeki bilgilendirmeye göre, taahhüt edilen yeni askeri yardım paketi kapsamında, Patriot uçaksavar füze sistemi ve mühimmatının Ukrayna'ya teslimatı gerçekleştirildi.

Almanya ayrıca 16 Zetros kamyon ile 2 sınır koruma aracını daha Ukrayna'ya teslim etti.

Alman hükümetinin 1 Ocak 2022'den 17 Nisan 2023'e kadar olan dönemde Ukrayna'ya 2,7 milyar euro değerinde silah ve askeri teçhizat sevkine onay verdiği belirtildi.

Alman hükümeti, 5 Ocak 2023'te Ukrayna'ya "Patriot" hava savunma sistemi vereceğini açıklamıştı.

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