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Dünya
AA 18.04.2023 21:41

Rusya; İngiltere, ABD ve Kanada'yı 'iç işlerine müdahale etmekle' suçladı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, "iç işlerine müdahale ettikleri" gerekçesiyle İngiltere, ABD ile Kanada'ya protesto notası verildiğini açıkladı.

Rusya; İngiltere, ABD ve Kanada'yı 'iç işlerine müdahale etmekle' suçladı

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İngiltere, ABD ile Kanada'nın, Rusya'da muhalif siyasetçi Vladimir Kara-Murza'nın 25 yıl hapis cezasına çarptırılmasıyla ilgili "kışkırtıcı" açıklamalar yaptığı ve "yalan" bilgiler yaydığı ifade edildi.

Bu ifadelerin "kabul edilemez" olduğu vurgulanan açıklamada, bu nedenle, İngiltere'nin Moskova Büyükelçisi Deborah Bronnert, ABD'nin Moskova Büyükelçisi Lynne Tracy ve Kanada'nın Moskova Büyükelçisi Alison Le Claire'in bakanlığa çağrıldığı belirtildi.

Açıklamada, bu tür eylemlerin "Rusya'nın iç işlerine müdahale" olarak değerlendirildiği ve büyükelçilere protesto notalarının verildiği kaydedildi.

Rusya'da, İngiltere vatandaşlığı da bulunan muhalif siyasetçi Vladimir Kara-Murza, "vatana ihanet" ve "Rus ordusu hakkında yalan haber yayma" suçlamasıyla yargılandığı mahkemece dün 25 yıl hapis ve 400 bin ruble (yaklaşık 5 bin dolar) para cezasına çarptırılmıştı.

Başta İngiltere olmak üzere Batılı ülkeler söz konusu kararı kınayan açıklamalar yapmıştı.

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