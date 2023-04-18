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Dünya
AA 18.04.2023 21:16

BM'den ABD'ye nota

BM, Genel Sekreter Guterres'in iletişim trafiğinin ABD tarafından izlenmesinden duyduğu rahatsızlığı ifade etmek için bu ülkenin BM Daimi Temsilciliği'ne nota verdiğini duyurdu.

BM'den ABD'ye nota
[Fotograf: Reuters]

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