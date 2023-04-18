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AA
HABER GİRİŞ
18.04.2023 21:16
, 18.04.2023 21:18
SON GÜNCELLEME
18.04.2023 21:18
BM'den ABD'ye nota
BM, Genel Sekreter Guterres'in iletişim trafiğinin ABD tarafından izlenmesinden duyduğu rahatsızlığı ifade etmek için bu ülkenin BM Daimi Temsilciliği'ne nota verdiğini duyurdu.
[Fotograf: Reuters]
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