ABD'deki gizli belgelerin ifşası skandalı büyüyor

ABD'deki gizli belge sızıntısı skandalı büyüyor.

Federal Soruşturma Bürosu FBI, belgelerin sızdırıldığı online oyun platformunun başındaki Jack Teixeira'yı Massachussets eyaletinde gözaltına aldı.

Massachussets Hava Ulusal Muhafızları'nın istihbarat kanadında görevli Jack Teixeira'nın, FBI tarafından gözaltına alınması helikopterden görüntülendi.

21 yaşındaki Hava Muhafızı Teixeira, Discord bünyesinde kurulan ve 20 civarında üyeli oyun platformu Thug Shaker Central'ın başındaki kişi.

Belgeleri sızdıranın Teixeira olup olmadığı ise açıklanmadı.

ABD Başkanı Biden İngiltere'de yaptığı açıklamada, Adalet Bakanlığı'nın soruşturmada sonuca yaklaştığını söyledi.

ABD Adalet Bakanı Garland, Teixeira'nın, "gizli ulusal savunma belgelerini yetkisiz alması, saklaması ve iletmesi iddiasıyla gözaltına alındığını açıkladı.

Belgelerin gerçekliğini araştıran ABD Savunma Bakanlığı, "çok ciddi güvenlik riski" açıklamasında bulundu.

Gizli ve hassas bilgileri korumak için var olan yönergelerin ihlal edildiği ve bunun kasıtlı suç olduğu belirtildi.

ABD Adalet Bakanlığı da adli soruşturmayı yürütüyor.

ABD basınının, içeriğini paylaştığı belgelerde çarpıcı bilgiler yer alıyor.

ABD yetkili makamları, Ukrayna Savaşı ile ilgili belgelerin bazılarında Rus kaybının az, Ukrayna kaybını çok gösterecek şekilde tahrifat yapılmış olabileceğini belirtiyor.

ABD basınına konuşan bazı yetkililer, sızıntı için, "büyük ihanet" ifadesini kullandı.