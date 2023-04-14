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Dünya
TRT Haber 14.04.2023 14:02

ABD'deki gizli belgelerin ifşası skandalı büyüyor

ABD, Pentagon gizli belgelerinin sızdırılmasını konuşuyor. FBI, çok gizli ibareli belgelerin sızdırılması ile ilgili bir hava muhafızını gözaltına aldı. Sızdırılan belgelerde, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı saldırı hazırlıklarının bulunduğu belirtiliyor. ABD'nin Ukrayna, Güney Kore ve İsrail gibi müttefiklerini gözetlediği iddiasına yer veriliyor.

ABD'deki gizli belgelerin ifşası skandalı büyüyor
[Fotograf: AA]

ABD'deki gizli belge sızıntısı skandalı büyüyor.

Federal Soruşturma Bürosu FBI, belgelerin sızdırıldığı online oyun platformunun başındaki Jack Teixeira'yı Massachussets eyaletinde gözaltına aldı.

Massachussets Hava Ulusal Muhafızları'nın istihbarat kanadında görevli Jack Teixeira'nın, FBI tarafından gözaltına alınması helikopterden görüntülendi.

ABD'deki gizli belgelerin ifşası skandalı büyüyor

21 yaşındaki Hava Muhafızı Teixeira, Discord bünyesinde kurulan ve 20 civarında üyeli oyun platformu Thug Shaker Central'ın başındaki kişi.

Belgeleri sızdıranın Teixeira olup olmadığı ise açıklanmadı.

ABD ordusunun sızdırılan “gizli” belgeleriyle ilgili adli soruşturma başlatıldı
ABD ordusunun sızdırılan “gizli” belgeleriyle ilgili adli soruşturma başlatıldı

ABD Başkanı Biden İngiltere'de yaptığı açıklamada, Adalet Bakanlığı'nın soruşturmada sonuca yaklaştığını söyledi.

ABD Adalet Bakanı Garland, Teixeira'nın, "gizli ulusal savunma belgelerini yetkisiz alması, saklaması ve iletmesi iddiasıyla gözaltına alındığını açıkladı.

ABD'deki gizli belgelerin ifşası skandalı büyüyor

Belgelerin gerçekliğini araştıran ABD Savunma Bakanlığı, "çok ciddi güvenlik riski" açıklamasında bulundu.

Gizli ve hassas bilgileri korumak için var olan yönergelerin ihlal edildiği ve bunun kasıtlı suç olduğu belirtildi.

ABD Adalet Bakanlığı da adli soruşturmayı yürütüyor.

ABD basınının, içeriğini paylaştığı belgelerde çarpıcı bilgiler yer alıyor.

ABD'deki gizli belgelerin ifşası skandalı büyüyor

ABD yetkili makamları, Ukrayna Savaşı ile ilgili belgelerin bazılarında Rus kaybının az, Ukrayna kaybını çok gösterecek şekilde tahrifat yapılmış olabileceğini belirtiyor.

ABD basınına konuşan bazı yetkililer, sızıntı için, "büyük ihanet" ifadesini kullandı.

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