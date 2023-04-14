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Dünya
AA 14.04.2023 13:14

2019'da yanan tarihi Notre Dame Katedrali'nin restorasyonu henüz tamamlanmadı

Fransa'nın başkenti Paris'te 15 Nisan 2019'da çıkan yangında zarar gören tarihi Notre Dame Katedrali'nin restorasyon çalışmaları 4 yıl geçmesine rağmen henüz tamamlanamadı.

2019'da yanan tarihi Notre Dame Katedrali'nin restorasyonu henüz tamamlanmadı
[Fotograf: AFP]

Temeli 1163'te dönemin papası tarafından atılan ve tamamlanması 3 asır süren katedralin restorasyonunun 2024’ün sonlarında bitirilmesi öngörülüyor.

Paris’in sembollerinden biri olan ve dünyanın dört bir yanından gelen milyonlarca turistin ziyaret ettiği 860 yıllık tarihi bina, 15 Nisan 2019’da çıkış nedeni hala belirlenemeyen yangında zarar gördü.

Fotoğraf: AFP[Fotoğraf: AFP]

4 yıl önceki yangında 96 metrelik kulesi ve çatısı çöken Notre Dame'ın restorasyon çalışmaları halen sürüyor.

Katedral için 846 milyon euro bağış

Restorasyon çalışmaları için 150 ülkeden toplam 340 bin bağışçıdan 846 milyon euro gibi rekor bağış toplandı.

Tarihi binanın Aralık 2024'te tekrar kamuya açılması bekleniyor.

Ana şantiyesinde yaklaşık 500 kişinin çalıştığı katedralin, kule, cam, tabloları gibi bölümlerin yapımı veya yenileme çalışmaları için ülke genelinde farklı atölyelerde çalışanlar da eklendiğinde çalışanların sayısı 1000'in üzerine çıkıyor.

Restorasyon sürecinde 100'den fazla şirketin katkıda bulunduğu tarihi yapının tamircileri arasında taş ve cam ustaları, marangozlar gibi çok farklı zanaatkarlar bulunuyor.

Ünlü Notre Dame Katedrali'nde yangın
Ünlü Notre Dame Katedrali'nde yangın

Yeni kule 100 metre olacak

2021 yazına kadar güvenli inşa çalışmaları faslı süren Notre Dame'ın restorasyon aşamasında, yangından etkilenen yapının tarihi duvar, boyalı dekorasyon ve tonozlarının temizlenmesinde ciddi ilerleme kaydedildi.

Hassas şekilde süren çalışmalar nedeniyle katedralin nef ve koro tonozlarının yeniden inşasının yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

Toplam 150 parça ahşaptan oluşan ve eski yüksekliği 96 metre olun kulenin restore edilmiş hali 100 metre yüksekliğe ulaşacak. Kulenin restore edilmiş hali 600 ton ağırlığında ve 100 metre yükseklikte olacak.

Notre Dame yangını filme konu oldu

Ünlü Fransız yazar Victor Hugo'nun 1831'de yayımladığı "Notre Dame'ın Kamburu" adlı eserle Paris'in sembolü haline gelen Katedral'deki yangın için film çekildi.

Fransız yönetmen Jean-Jacques Annaud'un, yangını konu alan "Notre Dame Yanıyor" adlı filmi 16 Mart 2022'de vizyona girdi.

Tarihi binanın restorasyonunda 700 yıllık lahit bulunmuştu.

Geçen yıl, katedralin yangında yıkılan kulesinin yeniden inşası için yapılan kazı çalışmaları sırasında 19. yüzyılda ısınma için kullanılan yer altı tuğla boru ağı keşfedilmişti.

Bu ağın orta kısmında ise 14. yüzyıldan kalma iyi korunmuş kurşun bir lahit bulunmuştu.

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