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Dünya
TRT Haber 14.04.2023 12:32

ABD'nin teröre desteğini saklama çabası: Pentagon raporlarla çelişiyor

Amerika Birleşik Devletleri, terör örgütü PKK ile YPG ve SDG ilişkisini gizlemeye çalışıyor. Pentagon Sözcüsü, TRT muhabirinin bir sorusu üzerine PKK ve SDG'nin aynı olmadığını iddia etti. Ancak Amerikan Kongresi'ndeki raporlar bile örgütler arası yakın ilişkiye işaret ediyor.

ABD'nin teröre desteğini saklama çabası: Pentagon raporlarla çelişiyor

ABD, terör örgütlerini korumaya çalışıyor. PKK, YPG, PYD ve SDG'nin farklı isimler altında, aynı örgüt olduğunu gizliyor.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un son basın toplantısı, bu çabayı bir kez daha gözler önüne serdi.

TRT Muhabiri Yunus Paksoy, Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder'a  SDG ile PKK'nın aynı terör örgütü olduğunu hatırlattı.

Ryder, bunu reddederek aralarındaki bağlantıyı saklamaya çalıştı.

Pentagon'dan YPG'ye destek
Pentagon'dan YPG'ye destek

Ancak Ryder'ın sözleri gerçeği yansıtmıyor. Terör örgütü, Türkiye'de PKK, Suriye'de PYD, YPG ya da SDG, İran'da ise PJAK adını kullanıyor.

Aynı teröristler yalnızca ismi değişen örgütte sık sık görev değişikliği yapıyor.

Raporlar Ryder'ın yanıtını yalanlıyor

ABD'den gelen resmi raporlar ve beyanlar da Ryder'ın yanıtını yalanlıyor.

ABD Kongresine araştırma servisinin sunduğu raporda PKK ile YPG arasındaki bağlantıya yer verilmişti.

CIA  ve ABD Ulusal İstihbarat Servisi de Kongre'ye bu ilişkiyi belirten bir rapor sunmuştu.

ABD'nin eski Şam Büyükelçisi Robert Ford "PKK ve YPG arasında çok büyük fark yok" ifadelerini kullanmıştı.

ABD'nin eski Şam Büyükelçisi'nden Biden yönetimine YPG eleştirisi
ABD'nin eski Şam Büyükelçisi'nden Biden yönetimine YPG eleştirisi

ABD Senatörü Lindsey Graham de PKK, PYD ve YPG'nin yakın ilişkisine dikkati çekmişti.

Tüm bunlara rağmen Washington, terör örgütüne silah, istihbarat, eğitim ve lojistik desteği vermeye devam ediyor.

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ABD Pentagon PKK/YPG
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