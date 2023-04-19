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Dünya
AA 19.04.2023 00:04

KKTC'de Türkiye'den gelen depremzedeler için iftar verildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Özgür İş İnsanları Derneği ile Lefkoşa Türk Belediyesi işbirliğinde, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Ada'ya gelen afetzedeler için iftar düzenledi.

KKTC'de Türkiye'den gelen depremzedeler için iftar verildi
[Fotograf: AA]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC)Türkiye'den gelen depremzedeler için iftar verildi.

Lefkoşa Belediye Pazarı'nda gerçekleştirilen iftar programına KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclis Başkanı Zorlu Töre, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, çok sayıda bakan, siyasetçi, bürokrat ve KKTC'de yaşayan 700 kadar depremzede katıldı.

Açık alanda verilen iftarın ardından depremlerde yaşamını yitirenler için dua edildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, burada yaptığı konuşmada, deprem felaketinin anavatan Türkiye'nin yanı sıra KKTC'yi de derinden etkilediğini belirterek yaşanan afetle birlikte oluşan yaraların hep beraber sarıldığını söyledi.

Programda, Feyzioğlu, Harmancı ve Özgür İş İnsanları Derneği Başkanı Mevlüt Avcı da birer konuşma yaptı.

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