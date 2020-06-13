Sivil Savunma Bölge Müdürü Murad el-Mişri, Safaks'a bağlı Kerkennah (Kerkenne) Adası'ndan 6 Haziran Cumartesi günü ayrılan ve daha sonra batan teknedeki 55 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldığını belirtti.

Cesetlerden 28'inin kadın, 25'inin erkek ve 2'sinin çocuğa ait olduğunu ifade eden Mişri, çocuklardan birinin 3, diğerinin 2 yaşında olduğunu kaydetti.

Ölenlerin arasında tekne kaptanı olan bir Tunuslu bulunduğunu bildiren Mişri, diğerlerinin uyruklarının henüz belirlenemediğini, çoğunluğunun Fildişi Sahili uyruklu olduğunu tahmin ettiklerini söyledi.

Teknede kaç kişi olduğu bilinmiyor

Mişri, daha önce yaptığı açıklamada, teknenin batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 46'ya yükseldiğini belirtmişti.

Teknedeki toplam kişi sayısına ilişkin henüz net bilgi edinilemedi.

Afrika'nın kuzeyindeki Tunus ve Libya gibi ülkeler, denizden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için çıkış noktası olarak görülüyor.