Dünya koronavirüs ile mücadele ediyor. Çin'de ölü sayısının 2 bin 347'ye çıktığı açıklandı. İran'da virüsten ölenlerin sayısı 5'e yükseldi. Irak, İran ile sınır kapılarını kapattı. Ukrayna'da koronavirüs korkusu öfkeye dönüştü. Virüsün ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentinden tahliye edilen 72 kişi ülkeye döndüklerinde taşlı protestoyla karşılandı.

İran'da koronavirüs tehlikesi giderek artıyor. Tespit edilen vaka sayısı 18'e çıktı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı da 5'e yükseldi.

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, İran'dan gelen bir yolcuda yeni tip koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

Irak, önlem olarak İran’a yapılan tüm uçak seferlerini askıya aldı.

İran'a açılan sınır kapılarını da kapattı.

Kuveyt de İran'a tüm uçuşları ve gemi seferlerini askıya aldı.

Yeni 2 vaka ile birlikte Birleşik Arap Emirlikleri'nde virüs tespit edilenlerin sayısı 11'e yükseldi.

İtalya'da da 6 kişide daha koronavirüs tespit edilmesiyle vaka sayısı 17'ye yükseldi. Virüs yüzünden bir kişinin öldüğü açıklandı.

Yeni vakaların tespit edildiği kasabada yetkililer okullar, kamu binaları, kafe ve dükkanların kapatılması talimatını verdi.

İsrail'de de ilk koronavirüs vakası doğrulandı.

Virüsün Japonya'da karantinaya alınan gemiden dönen bir yolcuda tespit edildiği belirtildi.

İsrail, Doğu Asya ülkelerinden gelen vatandaşlarına 2 hafta karantinada kalma talimatı verdi, buna uymayanlara 7 yıla kadar hapis cezası verilebileceğini duyurdu.

İki kişinin virüsten öldüğü Güney Kore'de önlemler artırıldı. Yeni vakalardan çoğunun görüldüğü Daegu ve Cheongdo şehirleri "özel bakım bölgeleri" olarak belirlendi.

Ukrayna'da da ölümcül virüsün yayıldığı Çin'in Wuhan kentinden gelen 72 kişi protesto edildi.

Bir grup Ukraynalı, 72 kişinin kente girişini engellemek istedi.

Protestocular, bu kişileri taşıyan otobüsü ve götürüldükleri hastaneyi taşladı, polis ile aralarında arbede yaşandı.