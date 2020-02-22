Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a yakın olması itibariyle ülkenin güçlü simalarından olan ancak Kaşıkçı cinayetinin gerçekleştiği 2 Ekim 2018'den sonra görevden alınarak ortadan kaybolan Kahtani, Başsavcılığın beraatini duyurmasının ardından yeniden öne çıkarılmaya çalışılıyor.

Ülkenin Eğlence İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı ve Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a yakın Turki Al eş-Şeyh de Kahtani'nin "beraatini kutlamak amacıyla seslendirilen bir videoyu" resmi Twitter hesabından "en güzel kaside" başlığıyla paylaştı.

Katar, Suudi Arabistan'a saldırmakla suçlanıyor

Kendini aklamaya çalışan Kahtani tarafından yazıldığı tahmin edilen sözlerin seslendirildiği videoda Suudi yargısı övülürken, Katar çeşitli basın organlarıyla Suudi Arabistan'a saldırmakla suçlanıyor.

"Düşmanlardan gelen eleştirilerin Kahtani ve Suudi Arabistan için onur olduğu" savunulan videoda, ayrıca birtakım asılsız ifadelerle Türk tarihine yönelik eleştiriler de seslendiriyor.

Bu arada, uluslararası basın, Kahtani'nin beraatini kutlayan söz konusu videonun yetkililer tarafından paylaşılmasını, kendisinin yeniden göreve getirilebileceği şeklinde yorumladı.

Suudi Arabistan Başsavcılığı, İstanbul'daki konsolosluk binasında Ekim 2018'de öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı davasında 5 sanık hakkında idam, 3 sanık hakkında ise toplam 24 yıl hapis cezası verildiğini açıklamıştı.

Bin Selman'a yakın üst düzey isimlerin serbest bırakıldığını aktaran Başsavcı Sözcüsü Şelan eş-Şelan, Kahtani, eski İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed Asiri ve Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el-Uteybi'ye herhangi bir suçlama yöneltilmediğini duyurmuştu.