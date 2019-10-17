Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın geçen yıl ülkesinin İstanbul Konsolosluğunda öldürülmesinin ardından, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın eski danışmanı Suud el-Kahtani'nin, cinayet planının en önemli isimlerinden biri olduğu ortaya çıkmıştı.

Uluslararası medyada, bir süredir Suudi Arabistan'da başlayan Kaşıkçı davasında da görülmeyen Kahtani'nin öldürüldüğüne yönelik haberler yer alıyordu.

El-Kahtani hakkındaki soru işaretlerine cevap, Suudi Arabistan'ın Londra Büyükelçisi Halid bin Bendar bin Sultan'dan geldi.

Sultan, başkent Londra'da yaptığı konuşmada, Suud el-Kahtani'nin Cemal Kaşıkçı cinayetiyle bağlantısı olduğuna dair yeterli delil bulunamadığı için soruşturmanın evinde devam ettiğini söyledi.

Ancak Birleşmiş Milletler (BM) raporları büyükelçi Sultan'ın iddialarını yalanlıyor.

BM: Suud el-Kahtani yargılanmıyor

BM'nin gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine dair hazırladığı rapor, Suudi Arabistan'da Kaşıkçı cinayetiyle ilgili görülen davada, cinayet planının en önemli ismi Veliaht Prens bin Selman'ın eski danışmanı Suud el-Kahtani ile infaz timindeki çok sayıda kişinin yargılanmadığını ortaya çıkarmıştı.

Suudi Arabistan Başsavcılığı daha önce kamuoyuna, cinayetle ilişkili 11 sanığın 3 Ocak 2019'da Riyad'da ilk kez hakim karşısına çıktığını açıklamış, isimlerini ise paylaşmamıştı.

BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard önceki gün yayımlanan Kaşıkçı cinayeti raporunda ise, duruşmalara katılan kaynaklardan aldığı bilgileri derleyerek sanıkların isimlerini paylaştı.

Buna göre, Riyad'daki davada yargılanan 11 sanığın isimleri şöyle:

"Fahd Şebib A. el-Belevi, Türki Müşerref el-Şehri, Velid Abdullah M. el-Şehri, Mahir Abdülaziz M. Mutreb, Salah Muhammed Abduh el-Tubeyki, Mensur Osman M. Aba Hüseyin, Muhammed Saad H. el-Zahrani, Mustafa Muhammed el-Medeni, Seyf Saad K. el-Kahtani, Ahmed Muhammed Asiri ve Muflih Shaya el-Muslih."

Bu kişilerden Başkonsolosluk çalışanı olduğu iddia edilen Muflih Shaya el-Muslih ve eski İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed Asiri dışındakiler, Kaşıkçı'yı öldürmek için İstanbul'a gelen 15 kişilik infaz timinde yer alan kişilerden oluşuyor.

Cinayetin elebaşı Kahtani listede yok

Ancak Suudi Arabistan'da yargılanan 11 kişi arasında, Kaşıkçı cinayetinde başlıca şüpheli olarak adı geçen Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman'ın eski danışmanı Suud el-Kahtani'nin bulunmaması dikkat çekiyor.

Kaşıkçı için infaz timine "Bana o köpeğin kafasını getirin" dediği bilinen Kahtani hakkında uluslararası basında İstanbul'a gönderilen suikast timini denetlediği ve aynı zamanda ekibin İstanbul'daki lideriyle doğrudan iletişim halinde olduğu şeklinde çok sayıda haber yer almıştı.

Kahtani, cinayet skandalının patlak vermesi üzerine görevden alınmış ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da Kahtani hakkında ''tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme'' suçundan yakalama kararı çıkarmıştı.

Kaynak: Arabi21