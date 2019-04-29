İsimlerinin açıklanmasını istemeyen 4 Batılı yetkili, Suudi Arabistan vatandaşı gazeteci Cemal Kaşıkçı’yı ülkesinin İstanbul’daki Başkonsolosluğunda öldürme suçlamasıyla yargılanan 11 kişi arasında, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın eski danışmanı Suud el-Kahtani'nin yer almadığını öne sürdü.

4 Batılı yetkiliye göre, geçtiğimiz ocak ayından bu yana yapılan 5 duruşmada da Suud el-Kahtani yoktu.

Batılı yetkililer, “El-Kahtani yargılanan 11 kişi arasında yer almıyor. Olmaması ne demek? Suudiler onu korumak mı istiyor? Yoksa tek başına mı yargılanacak? Kimse bilmiyor” ifadelerini kullandı.

Kahtani nerede?

Suudi Arabistanlı yerel kaynaklar, Suud el-Kahtani'nin hala etkisini devam ettirdiğini ancak gözlerden uzak durmayı tercih ettiğini öne sürüyor.

Daha önce de Washington Post gazetesi yazarı David Ignatius, Suudi Arabistan ve ABD'li kaynaklarına dayandırarak, Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın bazı konularda hala Suud el-Kahtani’ye danıştığını yazmıştı.

Ignatius ayrıca, “Kahtani birçok konudan sorumlu” diyerek, “İlişkisinin tamamen kesildiği fikri gerçekçi değil” ifadelerini kullanmıştı.

Suud el-Kahtani kimdir?

Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın basın danışmanlığını yapan Kahtani'nin, Kaşıkçı'nın öldürülmesi için İstanbul'a gönderilen suikast timinin yöneticisi olduğu ileri sürülüyor.

Suudi Arabistan'da muhalifleri hedef alan "online troll ordusu" kurduğu iddia edilen Kahtani, ABD'nin, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yaptırım listesine aldığı 17 kişi arasında.

Kahtani, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz Al Suud'un, Kaşıkçı'nın öldürülmesi üzerine görevden aldırdığı üst düzey 5 kişiden biriydi.

Kaşıkçı'nın cesedi hala bulunamadı

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda organize şekilde katledilmesinin üzerinden 6 aydan uzun bir zaman geçti.

Orta Doğu'nun en etkin gazetecilerinden, Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesi ve sonrasında yaşananlar, Türkiye ve dünya kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor.

Cinayetin üzerinden geçen uzun sürede Kaşıkçı'nın ne zaman, nerede ve nasıl öldürüldüğüyle ilgili bilgiler ortaya çıktı ancak cesedinin nerede olduğu konusu hala netlik kazanmadı.

Kaynak: AFP, AA