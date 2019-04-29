Şili'nin güneyinde keşfedilen 15 bin 600 yıllık bir ayak izi, Amerika'da bugüne kadar bulunanların en eskisi.

Ayak izi, 2010 yılında Şili'deki Austral Üniversitesinde bir öğrenci tarafından keşfedildi. Bilim insanları, hem ayak izinin hayvan türlerine ait olabileceği ihtimalini çürütmek hem de fosilin tahmin edilen yaşını belirlemek için yıllarca çalıştı.

Üniversitede paleontolog olarak görev yapan Karen Moreno, bölgeye yakın yerlerde hayvan kemikleri de bulduklarını söyledi.

"Ayak izinin insan varlığının kanıtı olduğu belirlendi. Yavaş yavaş Güney Amerika'da insan varlığını kanıtlayan yerleşim yerlerini bulmaya çalışıyoruz. Bu, Amerika'daki en eski şey."

Moreno, bunun, Amerika'daki 12 bin yıldan daha eski olan insanların ilk kanıtı olduğunu anlattı.

Kaynak: Reuters