Brezilya'da çöken binada ölü sayısı 3'e yükseldi17 Ekim 2019 Perşembe 10:09 - Son Güncelleme 17 Ekim 2019 Perşembe 10:31
Brezilya'nın Ceara eyaletinde salı günü çöken 7 katlı binanın enkazında 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e çıktı.
Brezilya'nın Ceara eyaletinde itfaiye yetkilisi Eduardo Holanda, Forteleza kentinin lüks mahallelerinden birinde önceki gün 7 katlı binanın çökmesi sonucu ölenlerin sayısının 3'e yükseldiğini söyledi.
Enkaz altında kaldığı sanılan 7 kişiyi arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.
Yetkililer, binanın çökme nedeninin henüz netlik kazanmadığını belirtirken, polis soruşturma başlattı.
İtfaiye yetkilisi Cleyton Bezerra, önceki gün, binanın enkazında 1 kişinin cesedine ulaşıldığını, 10 kişinin yaralı kurtarıldığını ve 9 kişinin daha enkaz altında olabileceğini açıklamıştı.
Kaynak: AA