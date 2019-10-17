Teröristlerden arındırılan Tel Abyad ilçe merkezinde PKK/YPG'li teröristlerle girilen çatışmalar sırasında kentten ayrılan sivillerin evlerine dönüşü sürüyor. İlçede hayatın yeniden normale dönmesi için çalışma başlatılırken, sivillerin anlattıkları terör örgütünün kendilerine yaptığı zulmü bir kez daha gözler önüne serdi.

Teröristlerin zulmünden kaçan bölge halkı yeniden normal hayatlarına dönme sevinci içinde.

Tel abyad'da güvenlik tedbirleri had safhada. Tüm çalışmalar hayatın yeniden normale dönmesi için. PKK/YPG'li teröristlerle girilen çatışmalar sırasında kentten ayrılan siviller yavaş yavaş ilçe merkezine dönüyor.

İlçede günlük hayatın kısmen de olsa yeniden canlanmasıyla Suriye Milli Ordusu askerleri Tel Abyad'da fırın çalıştırıp halka ekmek yapmaya başladı.

Tel Abyad'daki işgal günlerinde bölge halkı büyük zorluklar yaşamış. Evlerine dönen sivillerin anlattıkları terör örgütünün yaptığı zulmü bir kez daha gözler önüne serdi.

Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Tel Abyad'daki evine dönen Vaddah Suhne, "Dini hayatımıza müdahale ettiler. Sabah namazlarını kılamaz hale gelmiştik. Örgüt Tel Abyad'da Cuma hutbelerinin okunmasını yasaklamıştı. Allah ve Türkiye'nin yardımı ile topraklarımıza, evlerimize, akrabalarımıza kavuştuk." diyerek yaşadığı sevinci dile getirdi.

Bölge halkı, teröristlerin baskısı nedeniyle göç etmek zorunda kaldıklarını anlattı.

İlçe halkı yeniden doğup büyüdükleri topraklara dönmenin mutluluğunu yaşıyor.

Kaynak: TRT Haber