Brezilya'da 7 katlı bina çöktü15 Ekim 2019 Salı 22:57 - Son Güncelleme 15 Ekim 2019 Salı 23:19
Brezilya'nın Ceara eyaletinde 7 katlı bir bina çöktü. 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 10 kişi yaralandı. Enkaz altında 9 kişinin olduğundan şüpheleniliyor.
İtfaiye yetkilileri, Brezilya'nın Forteleza kentinin lüks mahallelerinden birinde 7 katlı bir binanın çöktüğünü, binanın enkazında 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bilgisini verdi.
İtfaiye yetkilisi Cleyton Bezerra, enkazdan 10 kişinin yaralı kurtarıldığını, 9 kişinin daha enkaz altında olabileceğini belirtti.
Bezerra, binanın bazı kısımlarında halen çökme tehlikesi bulunması nedeniyle arama kurtarma çalışmalarının güçlükle yürütüldüğünü söyledi.
İtfaiye sözcüsü Romario Fernandes, arama kurtarma çalışmalarının uzun sürebileceğini vurguladı.
Enkaz altında kalan kişilerden ikisi, yakınlarıyla cep telefonu yoluyla iletişime geçti.
Kaynak: AA