Dünya
Irak'ın Süleymaniye kentinde patlama: 2 ölü15 Ekim 2019 Salı 22:14 - Son Güncelleme 15 Ekim 2019 Salı 22:17
Irak'ın Süleymaniye kentinde henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti.
[Fotoğraf: AA ]
Irak'ın Süleymaniye kentinin turistik bölgesi Ezmer Dağı'nda bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.
Patlama sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi. Olayda yaralılar olduğu bilgisi paylaşıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: AA
Etiketler: Irak süleymaniye patlama