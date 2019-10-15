Dünya

Irak'ın Süleymaniye kentinde patlama: 2 ölü

15 Ekim 2019 Salı 22:14 - Son Güncelleme 15 Ekim 2019 Salı 22:17

Irak'ın Süleymaniye kentinde henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti.

[Fotoğraf: AA ]