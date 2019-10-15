Le Parisien gazetesinin iki muhabirinin, sahada yaptığı çalışmaya dayanan haberine göre, Rakka'ya 50 kilometre mesafede bulunan bir kampta, terör örgütü PKK/YPG, DEAŞ mensubu 10 Fransız kadını, 25 çocuğuyla birlikte serbest bıraktı.

Haberde ifadelerine yer verilen ve serbest bırakılan kadınlardan birinin "Kürtler bize birden 'çıkın buradan dediler'. Hiçbir şey anlamadık. Sonra hepsi gitti ve siviller kaldı" ifadesini kullandı.

Bir diğer serbest bırakılan kadının ise "Siviller bize şu an yardım ediyor, Fransa bizi kabul etmiyor. Kürtler bizi Esed rejimine teslim etmek istiyor. Yardım bekliyoruz" dediği belirtildi.

Haberde, terör örgütü PKK/YPG'lilerin farklı kamplarında yüzlerce Fransız ailenin tutulduğu bilgisi yer alıyor.

Kaynak: AA