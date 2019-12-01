TSK'dan Tel Abyad'daki sivillere gıda ve sağlık yardımı01 Aralık 2019 Pazar 16:51 - Son Güncelleme 01 Aralık 2019 Pazar 17:11
Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen Tel Abyad ilçesinin kırsalındaki sivillere gıda ve sağlık yardımında bulundu.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye-Türkiye sınırındaki Tel Abyad ilçesinde bölge halkına yardım çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda ilçenin güney kırsalında ihtiyaç sahiplerine temel gıda malzemeleri dağıtıldı.
TSK'ya ait mobil sağlık araçlarında onlarca sivile sağlık taraması yapılıp çok sayıda kadın ve çocuk muayene edildi.
Tel Abyad'ın güneyindeki köylerde yapılan yardım çalışmalarında sivillerin mutluluğu kameralara yansıdı.
TSK ve Suriye Milli Ordusu (SMO), Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla 9 Ekim'de Barış Pınarı Harekatı'nı başlamıştı.
Harekat'ın 5. gününde Akçakale ilçesinin karşısı Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı.
Kaynak: AA