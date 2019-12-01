Olay, ABD’nin Louisiana eyaletindeki Shreveport kentinde yaşandı.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, maskeli soyguncunun bir araçtan inerek elinde silahla bankaya girdiği, veznedara silahını doğrulttuğu görüldü.

Veznedardan parayı alan soyguncu, bankanın önünde bulunan çalılara takılarak 3 defa düştü. Soyguncu, maskesi ve çaldığı parayı da bankanın önünde düşürerek gözden kayboldu.

Polisten yapılan açıklamada, soyguncunun maskesini düşürmesiyle suratının göründüğü ve kimliğinin tespit edilmesinin kolay hale geldiği belirtildi.

Kaynak: DHA