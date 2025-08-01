Açık 25.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 01.08.2025 00:57

Trump'tan Rusya-Ukrayna Savaşı'nın halen sürmesi nedeniyle Moskova'ya tepki

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın halen devam etmesinden üzüntü duyduğunu belirten ABD Başkanı Donald Trump, "Bence Rusya'nın yaptığı şey iğrenç." ifadesiyle Moskova'ya tepki gösterdi.

Trump'tan Rusya-Ukrayna Savaşı'nın halen sürmesi nedeniyle Moskova'ya tepki

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği bir imza töreninde, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Orta Doğu'dan sonra Moskova'ya gideceğini ve burada görüşmelerine devam edeceğini söyleyen Trump, savaşı sona erdirmeye yönelik adım atmadığı gerekçesiyle Rusya'ya tepkisini dile getirdi.

Trump, "Bence Rusya'nın yaptığı şey iğrenç. Bu (eski ABD Başkanı Joe) Biden'ın savaşıydı. Benim savaşım değildi. Ama seçilirsem bunu durdurmaya çalışacağım dedim. Bence Rusya'nın yaptığı şey çok kötü. Birçok Rus ve Ukraynalı ölmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

ABD'nin bu savaşa hiç dahil olmaması gerektiğini vurgulayan Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yaptığı çağrıların karşılık bulmamasına da tepki gösterdi.

"Yakın zamanda Rusya'ya yaptırımları uygulayacağız ancak bu yaptırımların onu (Putin'i) rahatsız edip etmeyeceğinden emin değilim." diyen Trump, yaptırımların Moskova'ya etkisinden emin olmasa bile bunları uygulayacaklarını belirtti.

ABD Başkanı Trump, ateşkes ve barış süreci konusunda adım atmamakla suçladığı Rusya'ya 10 gün içerisinde yaptırım uygulayacağını duyurmuştu.

ETİKETLER
Rusya Ukrayna Donald Trump ABD
Sıradaki Haber
İsrail'in dayattığı açlık nedeniyle Gazze'de bir bebek daha hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:57
İsrail'in dayattığı açlık nedeniyle Gazze'de bir bebek daha hayatını kaybetti
00:54
Kamu işçilerinin zam görüşmelerinde hükümet yeni teklif sundu
00:15
Prof. Dr. Özvar, yeniden YÖK Başkanlığına atandı
00:02
Memurların toplu sözleşme süreci başlıyor
23:57
2025-YKS tercih süreci bugün başlayacak
23:47
İsrail'in, BAE'deki tüm diplomatik personelini ve ailelerini tahliye edecek
Gaziantep'teki kendir üretilen mağara fotoğrafçıların uğrak mekanı oldu
Gaziantep'teki kendir üretilen mağara fotoğrafçıların uğrak mekanı oldu
FOTO FOKUS
Adana'da orman yangını çıkaranların yakalanma anları
Adana'da orman yangını çıkaranların yakalanma anları
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ