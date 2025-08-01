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Dünya
AA 01.08.2025 00:56

İsrail'in dayattığı açlık nedeniyle Gazze'de bir bebek daha hayatını kaybetti

İsrail ordusunun şiddetli saldırılarının yanı sıra insani yardım girişini kısıtlayarak kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde bir bebeğin daha açlıktan hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail'in dayattığı açlık nedeniyle Gazze'de bir bebek daha hayatını kaybetti
Yerel ve sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesinde iki yaşındaki Ahmed Semir Abdulal, şiddetli yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti.
 
Refah’tan Han Yunus’un batısındaki Mevasi bölgesine ailesiyle sığınan bebek, burada derme çatma bir çadırda yaşam mücadelesi veriyordu.
 
Gıda, süt ve temel ihtiyaçlara erişimin neredeyse imkansız olduğu koşullarda yaşamını sürdüren bebek Abdulal, yetersiz beslenmenin etkisiyle Gazze’nin güneyindeki Nasır Hastanesinde yaşamını yitirdi.
 
Doktorlar, Abdulal'ın yaşına göre ortalama 12 kilogram olması gerekirken, ölüm anında sadece 8 kilogram olduğunu aktardı.
 
Abdulal'ın ölümü, bölgede her geçen gün derinleşen kıtlığın sembolü haline gelirken, Gazze Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, saldırıların başladığı 7 Ekim 2023’ten bu yana yetersiz beslenme ve açlık nedeniyle yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 91’i çocuk en az 160’a yükseldi.
 
Yerel kaynaklar, İsrail'in 5 aydan uzun süredir sınır kapılarını kapalı tutarak, bebek maması, ilaç ve temel gıda maddelerinin girişini engellediğini belirtiyor.
 
Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), 29 Temmuz’da yaptığı açıklamada, Gazze’deki her üç kişiden birinin günlerdir hiçbir şey yemediğini belirterek, bölgede kıtlığın "en kötü senaryosunun" yaşandığını belirtmişti.
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