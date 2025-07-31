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Dünya
AA 31.07.2025 23:27

Portekiz de Filistin devletini tanıyacağını açıkladı!

Portekiz hükümeti, eylül ayında Filistin devletini tanıma niyetinde olduğunu ve konuya ilişkin gerekli prosedürleri başlatacağını duyurdu.

Portekiz de Filistin devletini tanıyacağını açıkladı!

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 28-30 Temmuz'da düzenlenen Filistin meselesine barışçıl bir çözüm bulunması ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans kapsamında Portekiz'in, diğer ülkelerle birlikte Filistin devletinin tanınması meselesini ele aldığı aktarıldı.

Portekiz'in de fikir birliği içinde bulunduğu birçok ülkenin Filistin devletini tanıma konusunda istekli olduğu ve hükümetin Filistin devletini tanıma niyetinde olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Filistin devletinin eylül ayında yapılacak BM Genel Kurulu'nda tanınması için Cumhurbaşkanı ve Meclisteki siyasi partilerle istişarelerin yapılacağı kaydedildi.

Fransa, İngiltere, Kanada ve Malta da Filistin devletini eylül ayında tanıyacaklarını duyurmuştu.

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