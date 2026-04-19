Trump'tan "İran ile barış anlaşması olacak" mesajı

Trump, ABC'ye yaptığı açıklamada, İran'ın ateşkesi "ciddi şekilde ihlal ettiğini" belirtti.

Buna rağmen bir barış anlaşması sağlanabileceğini düşündüğünü aktaran Trump, "Olacak. Öyle ya da böyle. Kolay yoldan ya da zor yoldan. Olacak." dedi.

ABD temsilcileri Pakistan'a gidiyor

Donald Trump ayrıca, barış görüşmeleri için temsilcilerinin yarın akşam Pakistan'ın başkenti İslamabad'da olacağını belirtti.

Trump, barış anlaşmasına dair, "Oldukça adil ve makul bir anlaşma teklif ediyoruz ve bunu kabul etmelerini umuyorum; çünkü kabul etmezlerse, Amerika Birleşik Devletleri İran’daki her bir enerji santralini ve her bir köprüyü yerle bir edecek." dedi.

Pakistan'daki ABD-İran müzakerelerinde anlaşmaya varılamamıştı

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırıların ardından bölge ülkelerine yayılan savaş, 8 Nisan'da ABD ile İran arasında ateşkesle sonuçlanmıştı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da İran'la yapılan doğrudan müzakerelerin "bir anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini açıklamıştı.

İran yönetimi ise müzakerelerde ortak çerçeveye ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin ABD'nin aşırı talepleri olduğunu duyurmuştu.