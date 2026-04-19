TRT Haber, Reuters, AA 19.04.2026 15:10

Trump'tan "İran ile barış anlaşması olacak" mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la muhtemel barış anlaşmasına dair, "Olacak. Öyle ya da böyle. Kolay yoldan ya da zor yoldan. Olacak." dedi.

Trump'tan "İran ile barış anlaşması olacak" mesajı

Trump, ABC'ye yaptığı açıklamada, İran'ın ateşkesi "ciddi şekilde ihlal ettiğini" belirtti.

Buna rağmen bir barış anlaşması sağlanabileceğini düşündüğünü aktaran Trump, "Olacak. Öyle ya da böyle. Kolay yoldan ya da zor yoldan. Olacak." dedi.

ABD temsilcileri Pakistan'a gidiyor

Donald Trump ayrıca, barış görüşmeleri için temsilcilerinin yarın akşam Pakistan'ın başkenti İslamabad'da olacağını belirtti.

Trump, barış anlaşmasına dair, "Oldukça adil ve makul bir anlaşma teklif ediyoruz ve bunu kabul etmelerini umuyorum; çünkü kabul etmezlerse, Amerika Birleşik Devletleri İran’daki her bir enerji santralini ve her bir köprüyü yerle bir edecek." dedi.

Pakistan'daki ABD-İran müzakerelerinde anlaşmaya varılamamıştı

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırıların ardından bölge ülkelerine yayılan savaş, 8 Nisan'da ABD ile İran arasında ateşkesle sonuçlanmıştı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da İran'la yapılan doğrudan müzakerelerin "bir anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini açıklamıştı.

İran yönetimi ise müzakerelerde ortak çerçeveye ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin ABD'nin aşırı talepleri olduğunu duyurmuştu.

Sıradaki Haber
Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 72 bin 551'e yükseldi
SON HABERLER
17:26
Emine Erdoğan'dan "Antalya Diplomasi Forumu" paylaşımı
17:20
İsrail'in Etzion Hapishanesindeki Filistinliler, Ekim 2023'ten bu yana "en ağır muameleye" maruz kalıyor
16:36
Bakan Gürlek "2025 Yılı Yargı İstatistikleri"ni paylaştı
16:14
Yeni haftada sıcaklık düşecek, yağış görülecek
15:57
Pakistanlı kaynaklar: İran ile müzakereler için ABD'li heyeti taşıyan 2 uçak İslamabad'a indi
15:29
PAB 152. Genel Kurulu İstanbul’da sona eriyor
Kızıldeniz'de "dijital altyapı" tehlikede mi?
