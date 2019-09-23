Dünya
Trump'tan İklim Zirvesi'ne sürpriz ziyaret23 Eylül 2019 Pazartesi 21:43 - Son Güncelleme 23 Eylül 2019 Pazartesi 21:45
Küresel ısınmayı reddeden ABD Başkanı Donald Trump'ın beklenmedik şekilde İklim Zirvesi'nin yapıldığı BM Genel Kurulu salonuna gitmesi şaşkınlık yarattı.
İklim Zirvesi'ne katılması beklenmeyen ABD Başkanı Trump, BM Genel Merkezi'ne giriş yaptıktan sonra İklim Zirvesi'nin yapıldığı Genel Kurul salonuna girdi ve kısa süre konuşmaları dinledi.
Küresel ısınmayı inkar eden Trump'ın beklenmedik şekilde İklim Zirvesi'nin yapıldığı Genel Kurul salonuna gitmesi şaşkınlık yarattı.
Trump, kısa süre salonda kaldıktan sonra ayrıldı.
Kaynak: AA