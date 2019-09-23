İran'ın Londra Büyükelçisi, tankere ilişkin yasal düzenlemelerin tamamlandığını ve serbest bırakıldığını duyurdu.

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii de daha önce, İngiliz tankerinin serbest bırakılması için hukuki işlemlerin tamamlandığını açıklamıştı.

Tahran yönetimi temmuz ayında Stena İmpero adlı tankere Hürmüz Boğazı'nda el koymuştu.

Kaynak: TRT Haber