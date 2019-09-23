Dünya
İran'ın Londra Büyükelçisi: İran, İngiliz tankerini serbest bıraktı23 Eylül 2019 Pazartesi 19:06 - Son Güncelleme 23 Eylül 2019 Pazartesi 19:10
İran'ın Londra Büyükelçisi, İran'ın temmuz ayında el koyduğu İngiltere'ye ait petrol tankerini serbest bıraktığını açıkladı.
İran'ın Londra Büyükelçisi, tankere ilişkin yasal düzenlemelerin tamamlandığını ve serbest bırakıldığını duyurdu.
İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii de daha önce, İngiliz tankerinin serbest bırakılması için hukuki işlemlerin tamamlandığını açıklamıştı.
Tahran yönetimi temmuz ayında Stena İmpero adlı tankere Hürmüz Boğazı'nda el koymuştu.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: petrol tankeri iran İngiltere